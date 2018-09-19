В ГД заявили о планах сотрудничать с Северной Кореей

В Госдуме заявили о планах активизировать сотрудничество с КНДР

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

"Межкорейские переговоры можно оценить только с большим знаком плюс. Эти договоренности, считаю, носят достаточно серьезный, если не прорывной характер. С них должна начаться новая страница в восприятии КНДР мировым сообществом", — заявил Слуцкий журналистам в среду.

Политик назвал достигнутые договорённости огромным шагом на пути достижения мира и согласия на Корейском полуострове. Слуцкий напомнил, что Россия всегда выступала за разрешение северокорейской проблемы политическими и дипломатически методами.