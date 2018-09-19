В Сеуле заявили о фактическом прекращении состояния войны с КНДР

"Лидеры Юга и Севера своими договоренностями фактически объявили о прекращении войны на Корейском полуострове", — сказал представитель президентской администрации.

Как сообщалось ранее, на нынешнем саммите в Пхеньяне лидеры приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия. Министры обороны КНДР и Южной Кореи подписали дополнительно всеобъемлющее соглашение о мерах по превращению Корейского полуострова в зону мира.

Рукопожатия и объятия\: в Пхеньяне встретились лидеры двух Корей