В Сеуле заявили о фактическом прекращении состояния войны с КНДР 

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи фактически провозгласили прекращение состояния войны, заявил в среду представитель президентской администрации в Сеуле в пресс-центре межкорейского саммита.
"Лидеры Юга и Севера своими договоренностями фактически объявили о прекращении войны на Корейском полуострове", — сказал представитель президентской администрации.
Как сообщалось ранее, на нынешнем саммите в Пхеньяне лидеры приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия. Министры обороны КНДР и Южной Кореи подписали дополнительно всеобъемлющее соглашение о мерах по превращению Корейского полуострова в зону мира.
Рукопожатия и объятия\: в Пхеньяне встретились лидеры двух Корей