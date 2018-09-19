Ещё
В Сеуле заявили о фактическом прекращении состояния войны с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сеуле заявили о фактическом прекращении состояния войны с КНДР 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи фактически провозгласили прекращение состояния войны, заявил в среду представитель президентской администрации в Сеуле в пресс-центре межкорейского саммита.
"Лидеры Юга и Севера своими договоренностями фактически объявили о прекращении войны на Корейском полуострове", — сказал представитель президентской администрации.
Как сообщалось ранее, на нынешнем саммите в Пхеньяне лидеры приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия. Министры обороны КНДР и Южной Кореи подписали дополнительно всеобъемлющее соглашение о мерах по превращению Корейского полуострова в зону мира.
Рукопожатия и объятия\: в Пхеньяне встретились лидеры двух Корей
Последние новости
Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍ "Придется публично отдуваться": израильские СМИ - о крушении Ил-20 Шойгу рассказал, почему произошла такая трагедия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20560
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»95
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка30
Тест: Угадайте советскую республику19
«Путин направил сигнал Израилю»331
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
01:17
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка
В мире Статьи
01:37
Петросян угрожает Степаненко новым наследником
Шоу-бизнес
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:31
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»
Криминал Статьи
08:23
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20
Общество
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение