Использование высоких технологий на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине

Тяньцзинь , 18 сентября / Синьхуа / — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань

Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань

Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань

Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань

Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань

Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань

Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань