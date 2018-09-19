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Использование высоких технологий на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине
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Использование высоких технологий на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань
Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань
Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань
Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань
Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань
Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань
Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — Высокие технологии нашли широкое применение на форуме «Летний Давос-2018» в Тяньцзине /Северный Китай/. Форум проходит с 18 по 20 сентября. Фотографии Синьхуа/Ли Жань
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