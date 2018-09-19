В Китае прошли торжественные мероприятия в память о 87-й годовщине «Инцидента 18 сентября»

Пекин, 18 сентября / Синьхуа / — В Историческом музее Шэньяна /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай /, возле Мемориального комплекса жертвам Нанкинской массовой резни в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ и в других местах Китая сегодня прошли торжественные мероприятия в память о 87-й годовщине «Инцидента 18 сентября» — событий 1931 года, которые положили начало войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Пекин, 18 сентября /Синьхуа/ — В Историческом музее Шэньяна /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/, возле Мемориального комплекса жертвам Нанкинской массовой резни в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ и в других местах Китая сегодня прошли торжественные мероприятия в память о 87-й годовщине «Инцидента 18 сентября» — событий 1931 года, которые положили начало войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Пекин, 18 сентября /Синьхуа/ — В Историческом музее Шэньяна /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/, возле Мемориального комплекса жертвам Нанкинской массовой резни в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ и в других местах Китая сегодня прошли торжественные мероприятия в память о 87-й годовщине «Инцидента 18 сентября» — событий 1931 года, которые положили начало войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Пекин, 18 сентября /Синьхуа/ — В Историческом музее Шэньяна /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/, возле Мемориального комплекса жертвам Нанкинской массовой резни в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ и в других местах Китая сегодня прошли торжественные мероприятия в память о 87-й годовщине «Инцидента 18 сентября» — событий 1931 года, которые положили начало войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Пекин, 18 сентября /Синьхуа/ — В Историческом музее Шэньяна /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/, возле Мемориального комплекса жертвам Нанкинской массовой резни в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ и в других местах Китая сегодня прошли торжественные мероприятия в память о 87-й годовщине «Инцидента 18 сентября» — событий 1931 года, которые положили начало войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Пекин, 18 сентября /Синьхуа/ — В Историческом музее Шэньяна /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/, возле Мемориального комплекса жертвам Нанкинской массовой резни в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ и в других местах Китая сегодня прошли торжественные мероприятия в память о 87-й годовщине «Инцидента 18 сентября» — событий 1931 года, которые положили начало войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.