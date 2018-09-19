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Внешние изменения неизбежно скажутся на экономике Китая, заявил Ли Кэцян
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Внешние изменения неизбежно скажутся на экономике Китая, заявил Ли Кэцян 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Изменения в международной среде неизбежно скажутся на экономике Китая, тесно связанной с мировой экономикой, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Конечно, в экономике Китая существует немало проблем и вызовов. В международной торгово-экономической среде произошли заметные изменения, которые неизбежно скажутся на экономике Китая, глубоко интегрированной в мировую экономику", — заявил Ли Кэцян, выступая на церемонии открытия сессии «летнего» Давоса в китайском Тяньцзине.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время экономика Китая в целом находится в здоровом состоянии.
"Экономика Китая двигается в сторону улучшения, продолжают появляться новые импульсы роста", — отметил он.
Он добавил, что Китай всегда смотрит на проблемы с двух сторон.
"Китай сохраняет решимость и уверенность в улучшении. Мы используем новые импульсы для развития и одновременно преобразовываем традиционные, чтобы в дальнейшем добиться еще лучшего развития", — добавил китайский премьер.
ВВП Китая по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 6,8%. По итогам 2017 года, темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза в 6,5%. С общим объемом ВВП 82,2 триллиона юаней (около 12,2 триллиона долларов) Китай в прошлом году сохранил за собой статус второй экономики мира вслед за США.
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