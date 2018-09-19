Концерт в честь предстоящего праздника Середины осени на северо-западе Китая

Ланьчжоу, 18 сентября / Синьхуа / — На фото — концерт в честь предстоящего праздника Середины осени в городском округе Ланьчжоу /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай /. Фотографии Синьхуа/Фань Пэйшэнь

Ланьчжоу, 18 сентября /Синьхуа/ — На фото — концерт в честь предстоящего праздника Середины осени в городском округе Ланьчжоу /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фань Пэйшэнь

Ланьчжоу, 18 сентября /Синьхуа/ — На фото — концерт в честь предстоящего праздника Середины осени в городском округе Ланьчжоу /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фань Пэйшэнь

Ланьчжоу, 18 сентября /Синьхуа/ — На фото — концерт в честь предстоящего праздника Середины осени в городском округе Ланьчжоу /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фань Пэйшэнь

Ланьчжоу, 18 сентября /Синьхуа/ — На фото — концерт в честь предстоящего праздника Середины осени в городском округе Ланьчжоу /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фань Пэйшэнь