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Концерт в честь предстоящего праздника Середины осени на северо-западе Китая
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Концерт в честь предстоящего праздника Середины осени на северо-западе Китая 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Ланьчжоу, 18 сентября /Синьхуа/ — На фото — концерт в честь предстоящего праздника Середины осени в городском округе Ланьчжоу /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фань Пэйшэнь
Ланьчжоу, 18 сентября /Синьхуа/ — На фото — концерт в честь предстоящего праздника Середины осени в городском округе Ланьчжоу /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фань Пэйшэнь
Ланьчжоу, 18 сентября /Синьхуа/ — На фото — концерт в честь предстоящего праздника Середины осени в городском округе Ланьчжоу /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фань Пэйшэнь
Ланьчжоу, 18 сентября /Синьхуа/ — На фото — концерт в честь предстоящего праздника Середины осени в городском округе Ланьчжоу /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фань Пэйшэнь
Ланьчжоу, 18 сентября /Синьхуа/ — На фото — концерт в честь предстоящего праздника Середины осени в городском округе Ланьчжоу /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фань Пэйшэнь
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