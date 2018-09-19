В провинции Хэбэй научные работники провели мероприятия по популяризации науки для школьников 

Шицзячжуан, 18 сентября /Синьхуа/ — В районе Цяоси городского округа Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ состоялись мероприятия по популяризации науки для местных школьников. Фотографии Синьхуа/Чжан Шо Шицзячжуан, 18 сентября /Синьхуа/ — В районе Цяоси городского округа Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ состоялись мероприятия по популяризации науки для местных школьников. Фотографии Синьхуа/Чжан Шо Шицзячжуан, 18 сентября /Синьхуа/ — В районе Цяоси городского округа Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ состоялись мероприятия по популяризации науки для местных школьников. Фотографии Синьхуа/Чжан Шо Шицзячжуан, 18 сентября /Синьхуа/ — В районе Цяоси городского округа Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ состоялись мероприятия по популяризации науки для местных школьников. Фотографии Синьхуа/Чжан Шо Шицзячжуан, 18 сентября /Синьхуа/ — В районе Цяоси городского округа Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ состоялись мероприятия по популяризации науки для местных школьников. Фотографии Синьхуа/Чжан Шо Шицзячжуан, 18 сентября /Синьхуа/ — В районе Цяоси городского округа Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ состоялись мероприятия по популяризации науки для местных школьников. Фотографии Синьхуа/Чжан Шо Шицзячжуан, 18 сентября /Синьхуа/ — В районе Цяоси городского округа Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ состоялись мероприятия по популяризации науки для местных школьников. Фотографии Синьхуа/Чжан Шо Шицзячжуан, 18 сентября /Синьхуа/ — В районе Цяоси городского округа Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ состоялись мероприятия по популяризации науки для местных школьников. Фотографии Синьхуа/Чжан Шо