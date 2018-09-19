Китай планирует инвестировать в продвижение цифровой экономики более $14 млрд

Москва , 19 сентября — «Вести. Экономика» Средства будут направлены на поддержку проектов, связанных с Big Data, интернетом вещей, облачными сервисами, умными городами и «цифровым Шелковым путем».

Фото: Wikipedia

Банк развития Китая и Госкомитет по делам развития и реформ КНР подписали соглашение, согласно которому в течение ближайших пять лет Китай инвестирует в развитие цифровой экономики порядка 100 млрд юаней ($14,6 млрд).

Деньги пойдут на поддержку проектов, связанных с big data интернетом вещей (IoT), облачными сервисами, умными городами и «цифровым Шелковым путем».

Как отмечает агентство Синьхуа , развитие цифровой экономики — один из основных приоритетов при построении в Китае экономики современного типа и продвижения высокотехнологичного развития.

В последние годы Китай существенно продвинулся в этой сфере. По данным Администрации киберпостранства Китая, рост объема цифровой экономики в стране в 2017 году составил по сравнению с 2016 годом 20,3%. Показатель достиг 27,2 трлн юаней ($3,9 трлн долларов), — это почти треть от ВВП КНР.

Накануне председатель Госсовета Си Цзиньпин призвал специалистов в области разработок по искусственному интеллекту объединить свои усилия для продвижения технологий на благо человечества. Китайский лидер заявил, что КНР готова поделиться своими разработками.

По оценкам экспертов, через два десятилетия цифровая экономика может обойти промышленный сектор и на нее будет приходиться не менее 25% от мирового ВВП.