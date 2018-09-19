Китай намерен сотрудничать по правам человека с международным сообществом

ПЕКИН, 19 сентября. / ТАСС /. Китай намерен углублять сотрудничество с международным сообществом в сфере защиты прав человека. Об этом в ходе Пекинского форума по правам человека заявил глава Отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, член Политбюро Хуан Куньмин. По его словам, в последние годы страна достигла значительного прогресса в этой сфере.

"Мы желаем вести тесное сотрудничество с международными деятелями в сфере прав человека, совместно бороться с бедностью, защищать права человека и сплоченно создавать опору для формирования сообщества единой судьбы человечества", — приводит его слова в среду агентство Синьхуа

"Уважение и защита прав человека являются постоянной позицией и задачей КПК и правительства страны", — указал Хуан Куньмин. Как отметил высокопоставленный партийный деятель, за последние 40 лет Китай успешно свел воедино всеобщие принципы прав человека с национальными реалиями.

"Понимание прав человека стало глубже, а практики в этой сфере расширились. В качестве крупнейшей развивающейся страны мира Китай всегда был преданным сторонником и сильным деятелем в мировой борьбе с бедностью", — указал он.