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Китай намерен сотрудничать по правам человека с международным сообществом
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Китай намерен сотрудничать по правам человека с международным сообществом 

ТАСС 8 часов назад
ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Китай намерен углублять сотрудничество с международным сообществом в сфере защиты прав человека. Об этом в ходе Пекинского форума по правам человека заявил глава Отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, член Политбюро Хуан Куньмин. По его словам, в последние годы страна достигла значительного прогресса в этой сфере.
"Мы желаем вести тесное сотрудничество с международными деятелями в сфере прав человека, совместно бороться с бедностью, защищать права человека и сплоченно создавать опору для формирования сообщества единой судьбы человечества", — приводит его слова в среду агентство Синьхуа.
"Уважение и защита прав человека являются постоянной позицией и задачей КПК и правительства страны", — указал Хуан Куньмин. Как отметил высокопоставленный партийный деятель, за последние 40 лет Китай успешно свел воедино всеобщие принципы прав человека с национальными реалиями.
"Понимание прав человека стало глубже, а практики в этой сфере расширились. В качестве крупнейшей развивающейся страны мира Китай всегда был преданным сторонником и сильным деятелем в мировой борьбе с бедностью", — указал он.
Китай неоднократно подвергался критике в докладах международных правозащитных организаций, в том числе Amnesty International и Human Rights Watch. Правозащитники утверждали о случаях ограничения свободы слова, передвижения и места жительства, вероисповедания, а также других прав человека.
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