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Две Кореи договорились напраить единую команду на зимнюю Олимпиаду-2020
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Две Кореи договорились напраить единую команду на зимнюю Олимпиаду-2020 

Авторадио 11 часов назад
Сеул и Пхеньян договорились подать заявку на совместное проведение Олимпиады-2032, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление лидеров Северной и Южной Корей. Стороны также договорились направить единую команду на Олимпийские игры-2020. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын согласился посетить Сеул в ближайшее время. Как отмечает агентство «Рёнхап» со ссылкой на слова президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, визит северокорейского лидера в Сеул ожидается до конца 2018 года. Сегодня в Пхеньяне стартовал второй раунд двусторонних переговоров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Лидеры подписали совместное заявление по итогам переговоров.
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