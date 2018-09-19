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Две Кореи договорились избавиться от ядерного оружия
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Две Кореи договорились избавиться от ядерного оружия 

Lenta.ru + ещё 4 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление. Церемония транслировалась в прямом эфире, передает в среду, 19 сентября, агентство Yonhap.
Детали соглашения не сразу стали известны. Позже на пресс-конференции президент Южной Кореи заявил, что Пхеньян и Сеул, в частности, договорились избавить полуостров от ядерного оружия.
Также в среду между странами был подписан и военный договор. Его заключили министры обороны государств в присутствии обоих лидеров. Документ предполагает снижение напряженности между Кореями, устранение опасности войны.
С 18 по 20 сентября в Пхеньяне проходит пятый в истории межкорейский саммит (третий в этом году). Первые два состоялись в 2000 и 2007 годах. Следующие три были весной. На них Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обсудили отношения между государствами и согласились двигаться в сторону полной денуклеаризации и миру на полуострове.
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