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Срочно: Главы оборонных ведомств РК и КНДР подписали соглашение в Пхеньяне
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Срочно: Главы оборонных ведомств РК и КНДР подписали соглашение в Пхеньяне
ИА Синьхуа
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ещё 1
9 часов назад
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Сеул
, 19 сентября /
Синьхуа
/ — Главы оборонных ведомств
Республики Корея
и КНДР в среду в Пхеньяне в присутствии лидеров двух стран подписали соглашение по военным вопросам. Прямая трансляция подписания соглашения велась в сеульском пресс-центре. —0—
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