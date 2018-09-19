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Ким Чен Ын принял приглашение посетить Сеул в ближайшем будущем
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Ким Чен Ын принял приглашение посетить Сеул в ближайшем будущем 

RT на русском 9 часов назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он принял приглашение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Сеул в ближайшем будущем. Об этом информирует «Рёнхап».
Также оба лидера заявили, что подтверждают приверженность «активным усилиям» по созданию «мирного, безъядерного» Корейского полуострова.
Как сообщил южнокорейский лидер, КНДР «окончательно закрыла испытательный полигон в Тончханни».
Отмечается, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали соглашение.
Ранее стало известно, что КНДР и Южная Корея заключили военное соглашение.
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