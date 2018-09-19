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КНДР пообещала закрыть ряд ракетно-ядерных объектов и допустить инспекторов
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КНДР пообещала закрыть ряд ракетно-ядерных объектов и допустить инспекторов 

ТАСС 10 часов назад
КНДР пообещала закрыть ряд иностранных ракетно— ядерных объектов и допустить инспекторов — Мун Чжэ Ин.
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