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Китай планирует запустить сверхтяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-9» в 2028 году
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Китай планирует запустить сверхтяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-9» в 2028 году 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ — Китай планирует запустить сверхтяжелую ракету-носитель нового поколения «Чанчжэн-9» /"Великий поход-9"/ в 2028 году. Об этом сообщил представитель Китайского космического агентства /ККА/ на проходящей в Пекине Всемирной конференции по научной грамотности-2018.
По сообщению главы департамента системной инженерии ККА Ли Гопина, «Чанчжэн-9» будет иметь длину в 90 м и диаметр основного блока в 10 м.
Новая ракета-носитель будет способна выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку весом до 140 тонн, что в пять раз больше способности ее предшественника — «Чанчжэн-5».
При этом, ее способность выведения полезной нагрузки на переходную орбиту между Землей и Луной составит 50 тонн.
Вместе с этим, Китай разрабатывает ракету-носитель промежуточного типа «Чанчжэн-8», которая будет способна вывести на солнечно-синхронную орбиту нагрузку весом до 4,5 тонн, а на околоземную орбиту — 8 тонн. Ее запуск намечен на 2020 год.
На данный момент в Китае было совершено 284 запуска ракет-носителей серии «Чанчжэн», которые вывели в космос 400 космических аппаратов. -0-
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