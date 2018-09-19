Азиатам понравился забайкальский уголь

— За первые шесть месяцев 2017 года через границу переправили 79,6 млн тонн угля. Российский уголь удовлетворяет зарубежных клиентов по соотношению «цена-качество», поэтому можно предположить, что рост вывоза топлива будет продолжаться, — рассказал Зубарев.

По его данным, основными экспортёрами среди регионов СФО стали Кемеровская область (более 70 млн тонн), Хакасия (4,76 млн тонн), Бурятия (4,05 млн тонн), Иркутская область (1,38 млн тонн), Забайкальский край (0,7 млн тонн).

Высоким спросом российский уголь пользуется, прежде всего, в государствах Азии — Китае, Индии и других странах АТР.