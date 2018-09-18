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Банк развития Китая изучает сотрудничество с «Новатэком» на проекте «Арктик СПГ — 2»
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Банк развития Китая изучает сотрудничество с «Новатэком» на проекте «Арктик СПГ — 2» 

Прайм 19 часов назад
МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Государственный банк развития Китая (China Development Bank, CDB) рассматривает вопрос сотрудничества с "Новатэком" в рамках проекта «Арктик СПГ — 2», следует из протокола заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
Пятнадцатое заседание этой межправкомиссии прошло в Москве 17 сентября. Сопредседателем комиссии с российской стороны выступает вице-премьер РФ Дмитрий Козак, с китайской — первый заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн.
"Стороны поддерживают укрепление и расширение сотрудничества между ПАО «Новатэк» и КННК (компанией CNPC — ред.), приветствуют намерения компаний к совместному сотрудничеству по проекту «Арктик СПГ — 2», а также поддерживают участие Государственного банка развития Китая в качестве представителя китайских финансовых органов в осуществлении всестороннего сотрудничества по проекту «Арктик СПГ — 2» в таких формах, как инвестиции и кредитование", — говорится в протоколе.
"Арктик СПГ — 2" — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения. Завод должен будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.
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