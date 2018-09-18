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КНР будет активнее сотрудничать с Сербией по проекту «Один пояс, один путь»
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КНР будет активнее сотрудничать с Сербией по проекту «Один пояс, один путь» 

ТАСС 57 минут назад
ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Китай намерен развивать двустороннее сотрудничество с Сербией в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник в Доме народных собраний в Пекине на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем.
"Китай и Сербия намерены рука об руку вместе строить «Один пояс, один путь», усиливать сопряжение стратегий развития двух государств, а также содействовать развитию и углублению сотрудничества во благо народам обеих стран", — приводятся слова главы государства в сообщении МИД КНР. Как отметил Си Цзиньпин, Китай намерен вместе с Сербией продолжать решительно отстаивать важнейшие интересы двух государств, а также сообща защищать мультилатерализм и международную справедливость.
В свою очередь президент Сербии выразил поддержку продвигаемой Китаем экономической инициативы. «Как правильно заявил председатель КНР Си Цзиньпин, реализация „Одного пояса, одного пути“ служит на благо не только Китая, но и приносит благополучие другим народам», — указал он.
"Классическим примером этого является возвращение к жизни сталелитейного завода в Смедерево. Это мощное свидетельство того, как инициатива «Один пояс, один путь» позволила Сербии повысить занятость и поднять темпы экономического роста", — резюмировал Вучич.
Правительство Сербии и китайская компания Hesteel в апреле 2016 года заключили договор купли-продажи сербского металлургического комбината «Железара Смедерево» на сумму €46 млн Комбинат, находившийся до этого в частных руках, вернулся в собственность сербского государства в 2012 году. В январе 2012 года американская компания US Steel продала это убыточное сталелитейное предприятие правительству Сербии за символическую сумму в $1.
Осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепции «Экономического пояса Шелкового пути» (по названию торгового маршрута из Китая в Европу, впервые обозначенному так в 1877 году) и «Морского Шелкового пути», которые являются частями инициативы «Один пояс, один путь». Эти проекты нацелены на воссоздание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, на интенсификацию научно— технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия между государствами.
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