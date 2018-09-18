Силуанов призвал китайских инвесторов участвовать в инфраструктурных проектах РФ

"Реализация национальных целей и задач, поставленных президентом России, предусматривает вложение ресурсов в инфраструктурные проекты, связанные со стимулированием экономической активности бизнеса. Мы будем рады, если китайские инвесторы присоединятся к этому процессу", — передал слова Силуанова его официальный представитель Андрей Лавров

Сейчас 11 проектов комиссии находятся в высокой степени готовности, 16 проектов — на стадии реализации. Значительный объем средств в эти проекты вложили китайские партнеры, добавил Силуанов.

Китай для России — особый стратегический партнер, товарооборот между странами растет и в этом году может превысить $120 млрд, отметил первый вице-премьер РФ.