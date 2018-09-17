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В ООН извинились за обвинение РФ в причастности к убийству Ким Чен Нама
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В ООН извинились за обвинение РФ в причастности к убийству Ким Чен Нама 

Российская Газета + ещё 10 20 часов назад
Фото: Российская Газета
Ошибка переводчика Организации Объединенных Наций едва не привела к эскалации напряженных отношений между Россией и США.
В ходе заседания Совета безопасности ООН постпред США в ООН Никки Хейли заявила о противодействии Москвы Вашингтону в вопросе усиления санкций против КНДР в контексте убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в феврале 2017 года. Однако в переводе с английского эта фраза прозвучала как обвинение России в содействии к отравлению Ким Чен Нама.
Позже в ООН не только признали ошибку перевода, но и извинились за недоразумение.
"Я подтверждаю, что это без сомнения была ошибка перевода", — приводит ТАСС слова представитель генсека Стеффана Дюжаррика.
От лица ООН он попросил извинение «за эту человеческую ошибку».
Дюжаррик пояснил, что и без того непростая и напряженная работа переводчиков в организации осложняется, «когда у них нет заранее текста выступлений».
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