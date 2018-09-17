В ООН извинились за обвинение РФ в причастности к убийству Ким Чен Нама

Позже в ООН не только признали ошибку перевода, но и извинились за недоразумение.

"Я подтверждаю, что это без сомнения была ошибка перевода", — приводит ТАСС слова представитель генсека Стеффана Дюжаррика.

От лица ООН он попросил извинение «за эту человеческую ошибку».

Дюжаррик пояснил, что и без того непростая и напряженная работа переводчиков в организации осложняется, «когда у них нет заранее текста выступлений».