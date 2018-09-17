В ООН извинились за обвинение РФ в причастности к убийству Ким Чен Нама 

Ошибка переводчика Организации Объединенных Наций едва не привела к эскалации напряженных отношений между Россией и США.
В ходе заседания Совета безопасности ООН постпред США в ООН Никки Хейли заявила о противодействии Москвы Вашингтону в вопросе усиления санкций против КНДР в контексте убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в феврале 2017 года. Однако в переводе с английского эта фраза прозвучала как обвинение России в содействии к отравлению Ким Чен Нама.
Позже в ООН не только признали ошибку перевода, но и извинились за недоразумение.
"Я подтверждаю, что это без сомнения была ошибка перевода", — приводит ТАСС слова представитель генсека Стеффана Дюжаррика.
От лица ООН он попросил извинение «за эту человеческую ошибку».
Дюжаррик пояснил, что и без того непростая и напряженная работа переводчиков в организации осложняется, «когда у них нет заранее текста выступлений».