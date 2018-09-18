Эксклюзив: Чили стремится к скорейшему вступлению в силу протокола о повышении уровня чилийско-китайского ССТ — посол Чили в КНР

Пекин, 18 сентября / Синьхуа / — Чили будет способствовать скорейшему вступлению в силу протокола о повышении уровня соглашения о свободной торговле/ССТ/ с Китаем . Об этом заявил посол латиноамериканской страны в КНР Луис Шмидт в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа.

Дипломат отметил, что подписанный в 2017 году протокол о повышении уровня китайско-чилийского соглашения о свободной торговле оптимизирует условия последнего в плане доступа на рынки, торговли услугами, правил определения страны происхождения и экономико— технологического сотрудничества, а также дополняет его новым содержанием — например, упрощением таможенных и торговых процедур и электронной коммерцией.

Л. Шмидт предполагает, что повышение уровня китайско-чилийского соглашения о свободной торговле откроет новые возможности для расширения поставок сельскохозяйственной продукции Чили в Китай. По данным министерства сельского хозяйства Чили, в 2016 году экспорт свежих фруктов в Китай, таких как вишня, виноград и слива, составил 1,2 миллиарда долларов. «Скоро на китайский рынок войдут еще чилийские груши, фундук и люцерна, » — пообещал он.

В начале ноября этого года в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне пройдет «Неделя Чили». Событие представит чилийские продукты китайским предпринимателям и потребителям, а также подготовит компании латиноамериканской страны к участию в первой Китайской международной импортной выставке. По словам Л. Шмидта, «Неделя Чили» проводится уже несколько лет подряд и является важным мероприятием для Сантьяго по продвижению своей продукции в Китае. В этом году в нем примут участие бывший президент Чили Эдуардо Фрей Руис-Тагле, министры экономики, общественных работ и сельского хозяйства.

По словам Л. Шмидта, сотрудничество между Чили и Китаем очень обширно. Обе стороны твердо выступают за мультилатерализм и либерализацию торговли. Чилийское правительство абсолютно поддерживает политику Китая в отношении открытой и многосторонней торговли. Л. Шмидт подчеркнул, что мировая экономика не должна стать игрой с нулевой суммой. Лучший способ разрешить торговые споры — это диалог и консультации.

Л. Шмидт уверяет, что Чили надеется укрепить свое всестороннее стратегическое партнерство с Китаем и расширить культурное и социальное сотрудничество. В настоящее время в Шанхае и Гуанчжоу учреждены чилийские консульства. По мере углубления обменов между двумя странами Чили планирует открыть диппредставительства и в других городах Китая.