Ещё
Ван Чэнь встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ван Чэнь встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым 

ИА Синьхуа + ещё 1 4 часа назад
Пекин, 18 сентября /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ван Чэнь во вторник в Пекине встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса /Верховное собрание/ Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
Ван Чэнь отметил здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Узбекистаном и плодотворность их сотрудничества в совместном строительстве «Пояса и пути».
Он призвал законодательные органы двух стран в дальнейшем претворять в жизнь важные договоренности лидеров стран, активизировать гуманитарные обмены и непрерывно обогащать содержание двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.
Нурдинжон Исмоилов, в свою очередь, отметил, что Узбекистан, как и Китай, придерживается обеспечения законности в государственном управлении. Он призвал законодательные органы двух стран усилить контакты и сотрудничество. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном Китайская сторона выразила соболезнования Филиппинам в связи с гибелью людей от удара стихии Китайский дипломат выразил надежду, что стороны объединят усилия для содействия мирному процессу на Корейском полуострове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-20792
Израилю захотели показать силу «Искандеров»509
Умер отец Харламова52
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20681
Отказ от новых санкций, россияне без работы и другие события дня3
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение