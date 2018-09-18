Ван Чэнь встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым

Пекин, 18 сентября / Синьхуа / — Член Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ван Чэнь во вторник в Пекине встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса /Верховное собрание/ Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Ван Чэнь отметил здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Узбекистаном и плодотворность их сотрудничества в совместном строительстве «Пояса и пути».

Он призвал законодательные органы двух стран в дальнейшем претворять в жизнь важные договоренности лидеров стран, активизировать гуманитарные обмены и непрерывно обогащать содержание двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.

Нурдинжон Исмоилов, в свою очередь, отметил, что Узбекистан, как и Китай, придерживается обеспечения законности в государственном управлении. Он призвал законодательные органы двух стран усилить контакты и сотрудничество. -0-