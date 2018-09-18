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«Я с оптимизмом смотрю на рост китайской экономики» — председатель ВЭФ К. Шваб
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«Я с оптимизмом смотрю на рост китайской экономики» — председатель ВЭФ К. Шваб 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Тяньцзинь, 18 сентября /Синьхуа/ — «Я с оптимизмом смотрю на рост китайской экономики», — заявил в понедельник в городе Тяньцзинь основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума /ВЭФ/ Клаус Шваб в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа.
В этом году в Китае отмечается 40-летие проведения политики реформ и открытости. К. Шваб отметил, что в 1979 году состоялась его первая поездка в Китай. В течение последних 40 лет ВВП Китая увеличивался в несколько десятков раз, а качество жизни китайского народа значительно повысилось.
"Многие прогнозы, которые предсказывали прекращение роста китайской экономики, в итоге оказались ошибочными. Я с оптимизмом смотрю на рост китайской экономики, " — сказал К. Шваб.
18-20 сентября в северокитайском городе Тяньцзинь проходит 12-й Форум «Летний Давос» /годичное совещание новых мировых лидеров/. В этом году форум проходит под девизом «Создание общества инновационного типа в период четвертой промышленной революции».
К. Шваб отметил, что ключевым элементом в конкуренции в период четвертой промышленной революции стали инновации. Китай в этой сфере занимает лидирующее место. Сегодня Китай встал на путь благоприятного развития, направленный на создание общества инновационного типа. Далее необходимо прилагать усилия для стимулирования инноваций и усиления строительства инфраструктуры, чтобы китайский народ смог в полной мере насладиться плодами развития.
Председатель ВЭФ также отметил, что в настоящее время мировая экономика сталкивается с негативным влиянием из-за торговых трений, корректировки цикла экономического роста, долгового кризиса и глобального потепления.
"Как только мы совместными усилиями ликвидируем вышеупомянутые риски посредством усиления международного сотрудничества, я все равно смотрю с оптимизмом на мировую экономику, " — сказал К. Шваб.
Он также выразил свою поддержку выдвинутой Китаем инициативе «Пояс и путь». По его словам, данная инициатива нацелена на достижение взаимосвязанности инфраструктуры во всем мире. А четвертая промышленная революция также опирается на усиление всемирного сотрудничества.
Напомним, что в 2007 году на побережье Бохайского залива в городе Далянь прошел первый Форум «Летний Давос». Форум ежегодно проходит поочередно в китайских городах Далянь и Тяньцзинь.
Сообщается, что в этом году в Форуме участвуют свыше 2000 человек более чем из 100 стран и регионов мира. -0-
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