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Си Цзиньпин встретился с президентом Сербии
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Си Цзиньпин встретился с президентом Сербии 

ИА Синьхуа + ещё 2 5 часов назад
Пекин, 18 сентября /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, прибывшим в Китай для участия в форуме «Летний Давос». -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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