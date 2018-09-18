Постпред КНР при ООН призвал мировое сообщество помочь афганскому правительству в повышении управленческих способностей

ООН , 18 сентября / Синьхуа / — Мировое сообщество должно по-настоящему уважать право афганского народа на самостоятельный выбор политического режима и пути развития, целенаправленно предоставить афганскому правительству помощь в повышении управленческих способностей. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй на открытом заседании СБ ООН по афганскому вопросу.

Он отметил, что международному сообществу следует оказать Афганистану поддержку в успешном проведении всеобщих выборов. По мере наступления решающего этапа подготовительной работы к выборам политические силы Афганистана должны укрепить сплоченность, совместно нести ответственность за сохранение политической стабильности в стране и урегулировать разногласия путем диалога и консультаций.

По словам дипломата, в первой половине нынешнего года число погибших в результате столкновений на территории Афганистана достигло нового рекордного уровня в истории. Международному сообществу нужно оказать силам безопасности Афганистана дальнейшую поддержку в укреплении управленческих способностей, вести эффективную совместную борьбу с терроризмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также предоставить Афганистану помощь в противодействии вышеуказанным вызовам. Необходимо содействовать положительному отклику движения «Талибан» на правительственную инициативу о прекращении огня при определенных условиях, приложить усилия для достижения прочного мира и стабильности в Афганистане.

Ма Чжаосюй отметил, что в последнее время около 1,4 млн жителей Афганистана пострадали от засухи, что усугубило и без того тяжелую ситуацию. Мировому сообществу следует предоставить Афганистану срочную гуманитарную помощь для улучшения положения дел в стране, оказать гуманитарную поддержку афганским беженцам и государствам, принимающим их.

Дипломат подчеркнул, что Афганистан обладает преимуществами в области ресурсов и географического положения. Мировое сообщество должно оказать ему помощь в развертывании потенциала развития и участии в региональном экономическом сотрудничестве. По словам Ма Чжаосюя, резолюции ГА и СБ ООН положительно оценили важное значение инициативы «Пояс и путь» для экономического развития Афганистана и регионального сотрудничества. Он выразил надежду, что заинтересованные стороны будут совместно продвигать развитие «Пояса и пути», укреплять региональное экономическое сотрудничество и взаимосвязанность, оказывать Афганистану помощь в осуществлении социально-экономического развития. Китайская сторона надеется, что на намеченной на ноябрь министерской конференции по афганскому вопросу в Женеве будут достигнуты позитивные результаты.

Ма Чжаосюй подтвердил, что Китай является традиционным дружественным соседом Афганистана, надеется, что последний как можно скорее обеспечит себе мир, безопасность, стабильность и развитие, китайская сторона предоставит ему дальнейшую помощь для участия в развитии «Пояса и пути» и региональном экономическом сотрудничестве с использованием своих преимуществ, будет содействовать состыковке «Пояса и пути» с другими инициативами в сфере регионального сотрудничества, совместно с мировым сообществом приложит усилия для содействия скорейшему достижению мира, стабильности и развития в Афганистане. —0—