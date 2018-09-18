Россия везёт в Казахстан тонны урана

Россия поможет доставить в Казахстан десятки тонн низкообогащённого урана (НОУ), который будет храниться в специальном банке — как резерв на случай, если в мире возникнет дефицит ядерного топлива. Но обыватели не рады построенному по соседству радиоактивному складу и опасаются аварии и радиоактивного заражения.

Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 17 сентября подписали соглашение по транспортировке в Казахстан низкообогащенного урана и оборудования, необходимого для работы банка НОУ МАГАТЭ на северо-востоке Казахстана. Подписи под документом поставили замгендиректора по логистике АО «Техснабэкспорт» Олег Козин и руководитель проекта по созданию банка НОУ МАГАТЭ Марк Бассет. Как заявил директор МАГАТЭ Юкия Амано, первые поставки в хранилище начнутся в 2019 году. Сырьё будет храниться в банке НОУ, который открыли в 2017 году на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске . На специальном складе, передаёт информационное агентство «Фергана.ру», разместят до 90 тонн гексафторида урана. На основе этого продукта второго передела возможно впоследствии производить топливо для АЭС. Степень обогащения такого урана составляет 4,97 процента. Этого достаточно, чтобы использовать его в большинстве легководных атомных реакторов.

Главная идея такого банка, отмечает издание DW, создать стратегический запас топлива для атомных электростанций на тот случай, если на мировом рынке по какой-либо причине возникнет дефицит урана. Помимо своей резервной функции, новый банк теоретически должен способствовать глобальной цели: предполагается, что создание хранилища поможет избежать появления заводов по обогащению урана в странах, где их не было, а значит, потенциально будет способствовать нераспространению ядерного оружия.

Финансирование строительства банка осуществлялось за счёт добровольных взносов американского фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» (Nuclear Threat Initiative), ОАЭ и Кувейта, Норвегии, Евросоюза и ряда других стран. Общая сумма проекта — $150 млн С самого начала строительства проект вызывает резкую критику у экологов, охарактеризовавших банк не иначе как «радиоактивную свалку на окраине города». В 2013 году, когда объект только собирались строить, жители Усть-Каменогорска собрали более 11 000 подписей под петицией с требованием не завозить в Казахстан ядерное топливо. В 2017 году в интервью «Радио Азаттык» эколог Вадим Ни указал на риск возникновения аварии в банке НОУ, которая может привести к утечке низкообогащённого урана. Кроме того, по мнению эколога, местные власти не в состоянии обеспечить надёжную охрану банка, и он уязвим с точки зрения проведения террористического нападения. В свою очередь министр энергетики республики Канат Бозумбаев заявил, что новый объект не представляет экологической опасности, подчёркивая, что уран будет поставляться через Россию и Китай и храниться в банке в особо прочных контейнерах, исключающих случайную утечку.

Никакой угрозы для окружающей среды банк хранения низкообогащённого урана не представляет, отмечает News.ru консультант ПИР-Центра , научный сотрудник Центра глобальных проблем и международных организаций Дипломатической академии МИД России Андрей Баклицкий:

«Радиоактивность НОУ ниже, чем у высокообогащённого урана, и он будет храниться в современных защищённых помещениях — в Усть-Каменогорске создана вся необходимая инфраструктура для хранения радиоактивных материалов».

Идея создания банка низкообогащённого урана не нова, руководство МАГАТЭ задумалось об этом около пяти лет назад, указывает Баклицкий. Подразумевается, что если у какой-либо страны МАГАТЭ возникнут проблемы с энергопоставками и будет не хватать обогащённого урана, она сможет обратиться в этот банк. Другое дело, что подобных прецедентов в реальности пока не возникало.