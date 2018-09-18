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Пекин усилит меры по защите интеллектуальной собственности
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Пекин усилит меры по защите интеллектуальной собственности 

Российская Газета + ещё 1 9 часов назад
Власти КНР намерены усилить меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность. Об этом сообщили министр коммерции республики Чжун Шань, подчеркнув, что это поможет создать более благоприятную атмосферу ведения бизнеса.
"Мы продолжим усиливать меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность, чтобы создать более благоприятную атмосферу ведения бизнеса для наших предприятий. Защита интеллектуальной собственности — это требование, обусловленное естественным процессом собственного развития Китая", — говорится в сообщении главы министерства коммерции КНР, опубликованном на сайте ведомства.
При этом министр также отметил, что не заинтересован в наращивании международных торговых войн. По словам Чжун Шаня, подобное противостояние наносит вред глобальной экономике, и в результате ни одна из сторон не оказывается в выигрыше. Поэтому единственным верным решением может стать «сотрудничество на взаимовыгодной и равноправной основе», которое позволило бы выйти из непростой ситуации Пекину и Вашингтону, подчеркнул глава министерства коммерции Китая.
Напомним, 15 июня США ввели пошлины в размере 25% на китайские товары стоимостью $50 миллиардов. Дональд Трамп объяснил принятие таких мер «кражей» Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, что является «несправедливой торговой практикой» китайской стороны. А с 24 сентября начинают действовать новые 10%-ные пошлины Вашингтона в отношении китайских товаров стоимостью $200 миллиардов. Решение об этом Белый дом огласил в понедельник, 17 сентября.
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