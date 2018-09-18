Пекин усилит меры по защите интеллектуальной собственности

Власти КНР намерены усилить меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность. Об этом сообщили министр коммерции республики Чжун Шань, подчеркнув, что это поможет создать более благоприятную атмосферу ведения бизнеса.

"Мы продолжим усиливать меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность, чтобы создать более благоприятную атмосферу ведения бизнеса для наших предприятий. Защита интеллектуальной собственности — это требование, обусловленное естественным процессом собственного развития Китая", — говорится в сообщении главы министерства коммерции КНР, опубликованном на сайте ведомства.

При этом министр также отметил, что не заинтересован в наращивании международных торговых войн. По словам Чжун Шаня, подобное противостояние наносит вред глобальной экономике, и в результате ни одна из сторон не оказывается в выигрыше. Поэтому единственным верным решением может стать «сотрудничество на взаимовыгодной и равноправной основе», которое позволило бы выйти из непростой ситуации Пекину и Вашингтону, подчеркнул глава министерства коммерции Китая.