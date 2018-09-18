Китайский дипломат выразил надежду, что стороны объединят усилия для содействия мирному процессу на Корейском полуострове

ООН , 18 сентября / Синьхуа / — Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в понедельник выразил надежду, что заинтересованные стороны объединят усилия для укрепления диалога по вопросу Корейского полуострова, совместного содействия мирному процессу на полуострове и осуществления длительного спокойствия и порядка в регионе.

Ма Чжаосюй заявил на открытом заседании СБ ООН по ядерной проблеме Корейского полуострова, что китайская сторона поддерживает урегулирование этого вопроса путем диалога и консультаций между США КНДР , надеется, что Вашингтон и Пхеньян надлежащим образом претворят в жизнь достигнутые на саммите глав двух стран результаты, продолжат активно продвигать процесс политического урегулировния проблемы полуострова. Китай поддерживает сохранение КНДР и Республикой Корея диалога и контактов в целях дальнейшего содействия примирению и сотрудничеству, надеется, что встреча руководителей КНДР и РК в Пхеньяне пройдет успешно и на ней будут достигнуты позитивные результаты. Китайская сторона положительно оценивает важные усилия КНДР для осуществления денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечения на нем мира.

Ма Чжаосюй подчеркнул необходимость придерживаться цели денуклеаризации. Осуществление денуклеаризации на Корейском полуострове является и основной предпосылкой для длительного спокойствия и порядка на нем, и необходимостью в рамках защиты международной системы нераспространения ядерного оружия. Прекращение КНДР ядерных и ракетных испытаний и закрытие полигона для испытаний ядерного оружия показали ее искреннее стремление к содействию денуклеаризации полуострова и установлению взаимодоверия с соответствующими сторонами, что способствует политическому решению проблемы полуострова. Дипломат высказал надежду, что заинтересованные стороны проявят политическую мудрость и совместно приложат усилия к осуществлению денуклеаризации полуострова.

Ма Чжаосюй отметил необходимость обеспечить мир и стабильность на Корейском полуострове, указав, что ключевой вопрос полуострова — это безопасность, в связи с этим необходимо надлежаще и равноправно урегулировать справедливые озабоченности сторон в сфере безопасности, по-настоящему защищать мир и стабильность на полуострове. Он подчеркнул, что приостановка совместных военных учений РК и США способствует смягчению ситуации на полуострове, заинтересованные стороны должны сделать мудрый выбор. Он также указал на необходимость урегулировать вопросы путем диалога и консультаций.

Китайский представитель подчеркнул, что китайская сторона всегда серьезно подходит к выполнению международных обязательств, и после принятия СБ ООН резолюций о Корейском полуострове соответствующие ведомства Китая незамедлительно опубликовали сообщения, чтобы по-настоящему претворить в жизнь необходимые меры. Китай принимает активное участие в работе Комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР, и ни в коем случае не допустит осуществления своими гражданами и предприятиями действий, нарушающих резолюции СБ ООН.

Говоря о ситуации на Корейском полуострове, Ма Чжаосюй отметил, что в настоящее время в этой области представляются редкие возможности, но и существуют вызовы. Сторонам следует приложить усилия по достижению сдвигов в диалоге и переговорах, придерживаться общего направления политического урегулирования, всесторонне, полностью и точно выполнить резолюции СБ ООН. Китайская сторона готова предоставить Пхеньяну дальнейшую поддержку и помощь в гуманитарной деятельности. В настоящей обстановке СБ должен сплотиться, взять на себя историческую ответственность и содействовать осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова и длительного спокойствия и порядка в Северо-Восточной Азии. —0—