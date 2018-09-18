Китай активизирует меры по защите прав на интеллектуальную собственность

ПЕКИН, 18 сентября. / ТАСС /. Власти Китая усилят меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность и созданию более благоприятных условий для бизнеса. Об этом сообщило во вторник министерство коммерции КНР со ссылкой на заявление главы ведомства Чжун Шаня.

Республики Корея, США, ФРГ и "Мы продолжим усиливать меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность, с тем, чтобы создать для предприятий более хорошую атмосферу ведения бизнеса, — приводит министерский сайт слова, которые он произнес в ходе состоявшейся накануне встречи в Пекине с представителями транснациональных компаний Великобритании Японии . — Защита интеллектуальной собственности — требование, обусловленное процессом собственного развития Китая".

Чжун Шань также упомянул о все более усиливающихся международных торговых войнах, в которых КНР крайне не заинтересована, поскольку в проигрыше оказываются все их участники. «Это наносит урон глобальной экономике и не сулит ничего хорошего ни для одного государства в мире», — подчеркнул он.

По словам чиновника, сотрудничество на взаимовыгодной равноправной основе — единственное правильное решение, которое бы позволило китайским властям и Белому дому найти выход из непростой ситуации. «История свидетельствует, что открытость ведет к прогрессу, а создание барьеров оказывается шагом назад.

Китай продолжит усиливать степень собственной открытости по отношению к внешнему миру, повышать ее до более высокого [качественного] уровня», — добавил министр.

С 24 сентября начинают действовать новые 10%-ные пошлины США в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд Такое решение американского президента Дональда Трампа в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам лидера Соединенных Штатов, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из КНР на 267 млрд долларов.

15 июня этого года Трамп объявил, что, в связи с «кражей» Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также «несправедливой торговой практикой» китайской стороны, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд Подобные планы были реализованы в два этапа — 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 и $16 млрд соответственно.