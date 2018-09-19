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Мировые технологические гиганты создадут инновационные центры в Китае
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Мировые технологические гиганты создадут инновационные центры в Китае 

Свободная пресса + ещё 3 14 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Мировые технологические гиганты, такие как Microsoft, Amazon, Alibaba и ряд других — анонсировали создание инновационных центров исследования в области искусственного интеллекта в китайском Шанхае в рамках проходящей в настоящее время Всемирной конференции по искусственному интеллекту-2018.
В частности, платформа защищенных облачных сервисов Amazon Web Services (AWS), создаст исследовательский институт, который станет первым в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По словам, вице-президента AWS помогать в этом будут некоторые китайские компании, в том числе TuSimple или CreditX, использующие технологии машинного обучения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на местные СМИ.
В свою очередь в Microsoft объявили о создании в Шанхае инновационных исследовательских центров в области искусственного интеллекта.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае искусственный интеллект победил врачей в диагностике опухолей головного мозга.
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