Мировые технологические гиганты создадут инновационные центры в Китае

Amazon, Мировые технологические гиганты, такие как Microsoft Alibaba и ряд других — анонсировали создание инновационных центров исследования в области искусственного интеллекта в китайском Шанхае в рамках проходящей в настоящее время Всемирной конференции по искусственному интеллекту-2018.

В частности, платформа защищенных облачных сервисов Amazon Web Services (AWS), создаст исследовательский институт, который станет первым в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам, вице-президента AWS помогать в этом будут некоторые китайские компании, в том числе TuSimple или CreditX, использующие технологии машинного обучения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на местные СМИ.

В свою очередь в Microsoft объявили о создании в Шанхае инновационных исследовательских центров в области искусственного интеллекта.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае искусственный интеллект победил врачей в диагностике опухолей головного мозга.

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