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Ким Чен Ын с супругой встретили Мун Чжэ Ина в аэропорту Пхеньяна
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Ким Чен Ын с супругой встретили Мун Чжэ Ина в аэропорту Пхеньяна 

Российская Газета + ещё 31 17 часов назад
Фото: Российская Газета
В аэропорту Мун Чжэ Ина встречали с военным караулом, оркестром, а также выстроившиеся представители северокорейского народа. В руках у северокорейцев были флаги КНДР и «флаг объединенной Кореи» — голубое изображение Корейского полуострова на белом фоне. В аэропорту власти КНДР растянули огромные лозунги «Горячо приветствуем визит президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян!» и «Объединенными силами нации достигнем эпоху мира и процветания!». На взлетно-посадочной полосе также была замечена младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая руководила церемонией и отдавала итоговые указания.
Как и ожидалось, в аэропорту южнокорейского президента и его супругу лично встречал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу. Лидеры Юга и Севера трижды обнялись, поговорив некоторое время. Также южнокорейского президента встречали представители высшего политического и военного руководства КНДР.
Напомним, что очередная встреча президента РК Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября. До этого Мун и Ким уже встречались дважды — в апреле и мае 2018 года — в местечке Пханмунчжом, который находится на границе двух Корей. Если брать более давнюю историю, то самая первая встреча лидеров Юга и Севера прошла в 2000 году, когда президент РК Ким Дэ Чжун посетил Пхеньян и встретился с Ким Чен Иром. Затем в 2007 году Ким Чен Ир провел переговоры со следующим лидером РК — Но Му Хеном.
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