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КНР с дружественным визитом посетят ветераны Владивостока
АиФ-Владивосток
18 сентября 2018
Фото:
АиФ-Владивосток
Комментарии
Приморская делегация из 10 Владивостокских ветеранов направится в китайские города. Они посетят Суйфэньхэ, Муданьцзян и Дуннин.
Отметим, делегация ветеранов отправится в КНР 27 сентября, там они пробудут до 1 октября.
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