КНР с дружественным визитом посетят ветераны Владивостока

Приморская делегация из 10 Владивостокских ветеранов направится в китайские города. Они посетят Суйфэньхэ, Муданьцзян и Дуннин.

Отметим, делегация ветеранов отправится в КНР 27 сентября, там они пробудут до 1 октября.