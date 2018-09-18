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КНР с дружественным визитом посетят ветераны Владивостока 

АиФ-Владивосток 18 сентября 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Приморская делегация из 10 Владивостокских ветеранов направится в китайские города. Они посетят Суйфэньхэ, Муданьцзян и Дуннин.
Отметим, делегация ветеранов отправится в КНР 27 сентября, там они пробудут до 1 октября.
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Азия , Владивосток , Китай
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