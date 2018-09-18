Ещё
На освещение межкорейского саммита аккредитованы 2700 журналистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На освещение межкорейского саммита аккредитованы 2700 журналистов 

Российская Газета + ещё 9 18 часов назад
Фото: Российская Газета
Сегодня в Пхеньяне открывается очередной межкорейский саммит, который продлится до 20 сентября. Хотя проходит он в КНДР, но главный пресс-центр работает по другую сторону межкорейской границы — в Сеуле, где собрались тысячи журналистов из нескольких сотен изданий и агентств. Находится он в комплексе DDP — Dongdaemun Design Plaza, являющимся центром моды и культуры Южной Кореи. По информации организаторов, на работу в нем аккредитовались 2690 журналистов из 29 стран мира.
Как сообщили в администрации пресс-центра межкорейского саммита в Пхеньяне, самой многочисленными стал, как и ожидалось, журналистский корпус хозяев. Южную Корею представляют в общей сложности 2239 журналистов из 187 информагентств, газет, журналов и прочих изданий. Кроме того, в Корее работают сотрудники СМИ 28 зарубежных государств, аккредитован 451 журналист из 122 СМИ. Таким образом, в общей сложности на освещение этого межкорейского саммита аккредитовались 2690 сотрудников СМИ из 309 компаний, представляющие 29 стран мира. Если к этой цифре добавить летящих сопровождать президента Южной Кореи 91 журналиста, а также их коллег из КНДР и других государств, которые трудятся непосредственно в Пхеньяне, то общее число превысит, скорее всего, три тысячи человек.
Напомним, что очередная встреча президента РК Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына состоится в Пхеньяне с 18 по 20 сентября. До этого Мун и Ким уже встречались дважды — в апреле и мае 2018 года — в местечке Пханмунчжом, который находится на границе двух Корей. Если брать более давнюю историю, то самая первая встреча лидеров Юга и Севера прошла в 2000 году, когда президент РК Ким Дэ Чжун посетил Пхеньян и встретился с Ким Чен Иром. Затем в 2007 году Ким Чен Ир провел переговоры со следующим лидером РК — Но Му Хеном.
Российская Газета: последние новости
В ООН извинились за обвинение РФ в причастности к убийству Ким Чен Нама Лидеры КНДР и Южной Кореи завершили первый день переговоров Пекин усилит меры по защите интеллектуальной собственности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-20776
Израилю захотели показать силу «Искандеров»503
Умер отец Харламова51
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20678
Отказ от новых санкций, россияне без работы и другие события дня2
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение