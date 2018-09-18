На освещение межкорейского саммита аккредитованы 2700 журналистов

Сегодня в Пхеньяне открывается очередной межкорейский саммит, который продлится до 20 сентября. Хотя проходит он в КНДР , но главный пресс-центр работает по другую сторону межкорейской границы — в Сеуле , где собрались тысячи журналистов из нескольких сотен изданий и агентств. Находится он в комплексе DDP — Dongdaemun Design Plaza, являющимся центром моды и культуры Южной Кореи. По информации организаторов, на работу в нем аккредитовались 2690 журналистов из 29 стран мира.

Как сообщили в администрации пресс-центра межкорейского саммита в Пхеньяне, самой многочисленными стал, как и ожидалось, журналистский корпус хозяев. Южную Корею представляют в общей сложности 2239 журналистов из 187 информагентств, газет, журналов и прочих изданий. Кроме того, в Корее работают сотрудники СМИ 28 зарубежных государств, аккредитован 451 журналист из 122 СМИ. Таким образом, в общей сложности на освещение этого межкорейского саммита аккредитовались 2690 сотрудников СМИ из 309 компаний, представляющие 29 стран мира. Если к этой цифре добавить летящих сопровождать президента Южной Кореи 91 журналиста, а также их коллег из КНДР и других государств, которые трудятся непосредственно в Пхеньяне, то общее число превысит, скорее всего, три тысячи человек.