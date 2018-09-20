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Помпео обсудил с главой минобороны Филиппин ситуацию в Южно-Китайском море
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Помпео обсудил с главой минобороны Филиппин ситуацию в Южно-Китайском море 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром обороны Филиппин Дельфином Лорензаной и обсудил, в частности, ситуацию в Южно-Китайском море и вокруг КНДР, сообщила в заявлении официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Госсекретарь Помпео и министр Лорензана обсудили сотрудничество по вызовам региональной безопасности, в том числе по милитаризации Южно-Китайского моря и по угрозе терроризма. Они также обсудили усилия по денуклеаризации Северной Кореи", — заявила Науэрт.
"Госсекретарь Помпео подчеркнул, что США готовы продолжать твердо поддерживать модернизацию вооруженных сил Филиппин", — добавила она.
Наконец, по ее словам, Помпео предложил Филиппинам помощь в ликвидации последствий тайфуна «Мангхут».
У Китая и ряда стран региона, включая Японию, Вьетнам и Филиппины, есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.
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