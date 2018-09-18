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Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили предстоящий межкорейский саммит
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Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили предстоящий межкорейский саммит 

РИА Новости + ещё 4 19 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва дважды за последние два дня обсудили предстоящий саммит лидеров Южной Кореи и КНДР и договорились координировать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, заявила в понедельник журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Госсекретарь Майкл Помпео вчера и сегодня говорил по телефону с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва. Они обсудили предстоящий саммит президента РК Мун Чжэ Ина с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Кроме того, госсекретарь Помпео и глава МИД Кан высказались за продолжение тесной координации в продолжении усилий по денуклеаризации КНДР и межкорейского диалога и сотрудничества", — сказала она.
По словам Науэрт, министры опять подтвердили важность сохранения давления на Пхеньян.
Межкорейский саммит пройдет 18-20 сентября в столице КНДР. Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перелетит в Пхеньян прямым рейсом. Как сообщило накануне агентство Ренхап, южнокорейского лидера будут сопровождать руководители крупнейших корпораций страны, в частности Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, SK Group и LG Group.
Накануне в Пхеньян выехала группа из 93 южнокорейских чиновников, журналистов и вспомогательного персонала для подготовки саммита.
Первая встреча корейских лидеров состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Менее чем через месяц прошли вторые переговоры между главами Южной Кореи и КНДР.
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