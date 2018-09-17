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Мощность дальневосточного маршрута «Газпрома» может быть 5-10 млрд кубов — минэнерго КНР
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Мощность дальневосточного маршрута «Газпрома» может быть 5-10 млрд кубов — минэнерго КНР 

Прайм + ещё 1 23 часа назад
Фото: Парламентская газета
Добавлена информация о газопроводах (пятый абзац).
МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Мощность дальневосточного маршрута «Газпрома» в КНР может составить 5-10 миллиардов кубометров в год, сейчас продолжаются обсуждения по цене газа, которые могут завершиться подписанием контракта уже в первом полугодии 2019 года, сказал журналистам руководитель государственного энергетического управления КНР Нур Бекри.
"Предварительно по итогам переговоров между двумя странами объем будет составлять от 5 до 10 миллиардов кубометров", — сказал он, комментируя новый проект дальневосточного маршрута. По его словам, проект обсуждается сторонами, и правительства России и Китая поддерживают эти консультации.
"Надо отметить, что существуют определенные проблемы в консультациях по коммерческим условиям. Что касается моего личного мнения по этому поводу, то я рассчитываю на скорейшее подписание между компаниями. Хорошо было бы, если бы было подписано в первом полугодии следующего года. Суть переговоров и их трудность заключается именно в цене, но я уверен, что они найдут приемлемый для обеих сторон вариант", — отметил Нур Бекри.
По его словам, Китай также поддерживает продолжающиеся консультации сторон по «западному маршруту». «Мы рассчитываем, что в конце концов с „западного маршрута“ Китай будет получать 30 миллиардов кубометров газа», — сказал Нур Бекри. Он отметил, что сейчас Россия поставляет в Китай около 50 миллиардов кубометров в виде природного газа и СПГ, а в перспективе с запуском «западного маршрута» эта цифра возрастет до 80 миллиардов кубометров газа. «Это значит, что Россия выйдет на первое место среди импортеров газа в Китай», — пояснил он.
В настоящее время «Газпром» строит газопровод «Сила Сибири», по которому газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Кроме того, Россия и Китай обсуждают и другие возможные газопроводы, например, «западный маршрут» ("Сила Сибири-2").
Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил в середине сентября, что Россия и Китай должны согласовать поставки газа по «западному маршруту» в ближайшее время. «Газпром» и CNPC в 2015 году подписали соглашение о поставках газа в Китай по «западному маршруту», который получил название «Сила Сибири-2». «Западный маршрут» предусматривает создание новой трубопроводной системы «Сила Сибири-2» в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.
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