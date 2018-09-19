Премьер-министр Пакистана Имран Хан решил предоставить гражданство 1,5 миллионам афганских беженцев

Премьер-министр сделал неожиданное заявление во время своего первого визита в Карачи после своего избрания в прошлом месяце. Имран Хан пообещал предоставить гражданство примерно 1,5 миллионам афганских беженцев, многие из которых проживают в Пакистане на протяжении уже нескольких десятилетий.

Он отметил, что паспорта будут выдаваться не только детям, которые родились и выросли в стране, но и их родителям. Премьер-министр сказал, что отсутствие документов и образования не позволяет беженцам получить работу и доступ к системе социального обеспечения.

«Если вы родились на американской земле — вы получаете американский паспорт. Это происходит во многих странах мира, так почему бы не ввести такую практику в Пакистане здесь?», — сказал он. Хан также отметил, что паспорта будут выданы и нелегальным иммигрантам из Бангладеш.

Эти заявления были подвергнуты критике оппозиционной Пакистанской народной партией, а министр провинции Саид Гани заявил, что страна не может себе этого позволить.

По данным ООН, в Пакистане проживает самое большое число беженцев в мире.