Ещё
Премьер-министр Пакистана Имран Хан решил предоставить гражданство 1,5 миллионам афганских беженцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер-министр Пакистана Имран Хан решил предоставить гражданство 1,5 миллионам афганских беженцев 

Национальный Туристический Союз + ещё 1 5 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Премьер-министр сделал неожиданное заявление во время своего первого визита в Карачи после своего избрания в прошлом месяце. Имран Хан пообещал предоставить гражданство примерно 1,5 миллионам афганских беженцев, многие из которых проживают в Пакистане на протяжении уже нескольких десятилетий.
Он отметил, что паспорта будут выдаваться не только детям, которые родились и выросли в стране, но и их родителям. Премьер-министр сказал, что отсутствие документов и образования не позволяет беженцам получить работу и доступ к системе социального обеспечения.
«Если вы родились на американской земле — вы получаете американский паспорт. Это происходит во многих странах мира, так почему бы не ввести такую практику в Пакистане здесь?», — сказал он. Хан также отметил, что паспорта будут выданы и нелегальным иммигрантам из Бангладеш.
Эти заявления были подвергнуты критике оппозиционной Пакистанской народной партией, а министр провинции Саид Гани заявил, что страна не может себе этого позволить.
По данным ООН, в Пакистане проживает самое большое число беженцев в мире.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Совет Львовской области запретил использование произведений на русском языке Иностранный турист погиб в горном ущелье в Северной Осетии Организаторы фестиваля Круг света ожидают 5 миллионов посетителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20560
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»95
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка30
Тест: Угадайте советскую республику19
«Путин направил сигнал Израилю»331
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
01:17
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка
В мире Статьи
01:37
Петросян угрожает Степаненко новым наследником
Шоу-бизнес
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:31
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»
Криминал Статьи
08:23
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20
Общество
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение