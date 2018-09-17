Китай отберет у США лидерство в научных исследованиях

В начале этого десятилетия США уже уступили КНР статус мирового промышленного лидера. Тогда передовые американские стратеги призывали не придавать этому большого значения, поскольку, по их мнению, в постиндустриальный век фундаментом для доминирования США должно было стать их научно-технологическое превосходство. Но, как вытекает из анализа информагентства Bloomberg , и на этом направлении Поднебесная стремительно настигает Соединенные Штаты, а по ряду параметров уже вышла вперед.

Если в прошлом веке в основе экономического роста КНР лежал переход рабочей силы из сельскохозяйственной сферы в производственную, то в последние годы власти Китая уделяли большое внимание развитию своего научного потенциала. Такая ставка приносит свои результаты.

Сегодня в авторитетный рейтинг 100 лучших университетов мира по версии Quacquarelli Symonds входят уже 11 китайских вузов (с учетом расположенных в Гонконге и на Тайване) — это примерно вдвое больше, чем 10 лет назад. Китайские ученые уже обошли американских коллег по количеству исследований в инженерии, математике и физике. Недавно были опубликованы результаты совместного анализа Гарвардского университета и Нанкинского университета науки и технологий, согласно которым с начала XXI века число научных публикаций из Китая выросло вчетверо. Причем такая оценка может не в полной мере отражать вклад Поднебесной, поскольку статистика учитывала не все труды китайских ученых, проживающих за рубежом, а также не принимала во внимание работы, напечатанные только в изданиях КНР. Если учитывать и эти исследования, то на долю китайских академиков приходится более трети всех публикаций в мире по упомянутым направлениям.

За этот же период вдвое выросло число авторов из Поднебесной в двух наиболее престижных на Западе научных журналах — Nature и Science. Сегодня каждый пятый автор — из КНР.

По оценке Bloomberg, США пока остаются лидером по качеству исследований, но и здесь ученые из КНР методично сокращают отрыв. Если исходить из сложившейся динамики, то уже в ближайшие годы китайские исследования могут обойти американские по уровню цитируемости.

Рост авторитета китайских ученых не остался незамеченным в США. Американские власти заподозрили, что правительство КНР может чрезмерно сильно влиять на своих граждан, которые учатся или работают в американских вузах. К слову, каждый третий иностранный студент в Америке — китаец. В США полагают, что Китай использует такие обмены для получения технологий и даже научного шпионажа. В последние годы Соединенные Штаты стали «затягивать гайки» и усложнили процедуру получения учебных и рабочих виз. Но это вызвало негативную реакцию у американского научного сообщества.

В любом случае, автор Bloomberg считает, что эти меры «едва ли остановят рост КНР в качестве научной державы», и заключает: «Хочется нам этого или нет, но восхождение Китая на вершины научных рейтингов — это свершившийся факт».