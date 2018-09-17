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Россия к 2020 году станет лидером по поставкам газа в Китай
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Россия к 2020 году станет лидером по поставкам газа в Китай 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: RT на русском
Китай рассчитывает в первой половине 2019 года договориться о поставках газа по дальневосточному маршруту. Об этом сообщил руководитель государственного энергетического управления КНР Нур Бекри по итогам межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.
Обсуждаемый объем поставок — до десяти миллиардов кубометров в год. При этом вице-премьер РФ Дмитрий Козак заметил, что перед компаниями поставлена задача достичь договоренности по «западному маршруту» до конца текущего года и не позднее 20 декабря следующего запустить поставки по газопроводу «Сила Сибири».
"Мы продолжаем консультации и рассчитываем, что с «западного маршрута» получим 30 миллиардов кубометров, — уточнил Нур Бекри (цитата по ТАСС). — Если получится (договориться) по «западному маршруту», то это будет более 80 миллиардов кубометров (по всем маршрутам поставок, включая СПГ. — Прим. ред.). Это значит, что Россия займет первое место среди поставщиков газа в Китай".
Также стороны договорились, что в следующем году Россия будет поставлять в Китай 1,7 миллиона тонн нефти через порт Козьмино.
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