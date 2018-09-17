МИД Китая призвал Швецию уделить большое внимание озабоченностям китайской стороны

Пекин, 17 сентября / Синьхуа / — Швеция должна уделить большое внимание озабоченностям Китая и принять действенные меры для защиты безопасности и законных интересов китайских туристов. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на очередной пресс-конференции.

2 сентября три китайских туриста, включая двух пожилых людей, подверглись в Стокгольме грубому обращению со стороны местных полицейских. Получив информацию от потерпевших, посольство КНР в Швеции и МИД КНР сделали представление Швеции. Китай потребовал от Швеции тщательного расследования инцидента и скорейшего оповещения о результате, заявил китайский дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, Китай пока не получил от Швеции информации о ходе расследования данного инцидента. И шведская полиция пока не ответила на требование посольства КНР о встрече и проведении консультации.

"Это не соответствует дипломатической и общепринятой международной практике. Мы в очередной раз призываем Швецию уделить большое внимание озабоченностям китайской стороны и принять действенные меры для защиты безопасности и законных интересов китайских туристов", — прокомментировал Гэн Шуан. -0-