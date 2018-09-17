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Китай приветствует достижение консенсуса между Лаосом и Камбоджей по пограничному вопросу
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Китай приветствует достижение консенсуса между Лаосом и Камбоджей по пограничному вопросу 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Пекин, 17 сентября /Синьхуа/ — Китай приветствует консенсус, достигнутый между Лаосом и Камбоджей по пограничному вопросу. Такое заявление сделал в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Как сообщается, Лаос и Камбоджа пришли к важному консенсусу относительно решения проблемы напряженности на границе между двумя странами, включая вывод всех войск и жителей из спорных районов и проведение совместного патрулирования. При этом Лаос уже отозвал свои войска от границы.
"Как сосед и друг и Лаоса, и Камбоджи, Китай неизменно выступает за то, чтобы они решили существующие споры через диалог и переговоры в мирном дружественном ключе", — заявил Гэн Шуан на ежедневном брифинге для журналистов.
Китай рад видеть, что Лаос и Камбоджа достигли в последнее время консенсуса по соответствующим вопросам, добавил дипломат. -0-
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