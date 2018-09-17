Число читателей онлайн-литературы в Китае достигло 400 млн человек

Пекин, 17 сентября / Синьхуа / — Число читателей онлайн-литературы в Китае в этом году достигло 400 млн человек, а это почти половина от всего количества интернет-пользователей в стране, сообщает в понедельник ежедневная газета Beijing Daily.

Согласно выпущенному на 2-й Китайской конференции «Онлайн-литература плюс» докладу Китайской ассоциации аудио-визуальных и цифровых издательств, к концу 2017 года насчитывалось 16,47 млн онлайновых литературных произведений, при этом на произведения по актуальным темам пришлось 52,5 проц. из них.

Напомним, что данная конференция состоялась 14-16 сентября в Пекине.

В докладе говорится, что в прошлом году около 14 млн человек стали зарегистрированными писателями на сайтах или мобильных приложениях онлайн-литературы. Заработок 51,2 проц. из них каждый месяц составил более 5 тыс. юаней /около 728 ам. долл. /.

Динамично развивающаяся индустрия онлайновой литературы в Китае привлекла также зарубежных авторов.

По словам главного менеджера по управлению контентом на ведущей платформе онлайн-чтения China Literature Ltd Ян Чэня, более 2000 зарубежных писателей опубликовали на их сайте или мобильном приложении 4000 произведений. Их работы, написанные на английском или других языках, разнообразны по жанру, включая фэнтези и романтизм. -0-