Топ-10 китайских компаний с самым высоким доходом

Москва, 17 сентября — «Вести. Экономика». Общий доход 500 крупнейших компаний Китая превысил 70 трлн юаней впервые в истории, согласно новому отчету, опубликованному изданием ChinaDaily. Годовой рост дохода составил 11,2%, а общий доход достиг 71.7 трлн юаней.

Финансы, телекоммуникации, интернет-услуги и недвижимость — это те отрасли, которые стали самыми прибыльными, отмечается в отчете.

Ниже мы расскажем о 10 самых прибыльных компаниях Китая в прошлом году. 10. China Life Insurance Group

China Life Insurance Company — китайская страховая компания. Основным направлением деятельности является страхование жизни, однако осуществляет и другие виды страхования.

Распространением страховых продуктов занимаются 1,5 млн страховых агентов и 17 тысяч отделений, а также 49 тысяч отделений коммерческих банков и почтовых отделений с банковскими услугами.

В отчете отмечается, что на патенты на изобретения составляют 36,16% всех патентов, которыми владеют топ-500 крупнейших компаний Китая. Это говорит о высоком уровне развития технологий и инноваций в стране. 9. Agricultural Bank of China

Agricultural Bank of China (Сельскохозяйственный банк Китая)— один из крупнейших банков в КНР и в мире. Штаб-квартира банка располагается в Пекине.

На территории материкового Китая банк имеет более 23 600 отделений и 19 700 операционных офисов, ещё 8 отделений и 2 представительства находятся вне материкового Китая.

Банк имеет 14 дочерних предприятий, из них 6 за рубежом, в том числе и в России. 8. SAIC Motor

SAIC— китайская государственная автомобилестроительная компания. Крупнейший китайский автопроизводитель.

SAIC включает в себя более 50 предприятий в экономической зоне Шанхая.

SAIC начинал производить тракторы, автобусы и седаны представительского класса Phoenix для партийного руководства КНР.

На заводах SAIC производятся легковые автомобили, тракторы, мотоциклы, грузовики, автобусы, а также комплектующие к автомобильной технике. 7. China Construction Bank

China Construction Bank (Китайский строительный банк) — один из крупнейших банков Китая.

Сеть China Construction Bank насчитывает 14 925 отделений на территории материкового Китая, также 10 отделений за её пределами: в Гонконге, Сингапуре, Франкфурте, Йоханнесбурге, Токио, Сеуле, Сиднее, Тайбэе, Нью-Йорке и Хошимине и ряд дочерних банков.

Эксперты отмечают, что банковская деятельность остается одним из самых прибыльных отраслей в Китае.

В числе топ-500 крупнейших компаний попали 17 банков, общая чистая прибыль которых составила 1,4 трлн юаней. 6. Ping An Insurance Group

Ping An Insurance — китайская страховая группа компаний, крупнейшая в мире по состоянию на 2017 год.

Деятельность группы ведётся по четырём основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами.

Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США.

Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тысяч. 5. China State Construction Engineering Corporation

Китайская государственная строительная корпорация (China State Construction Engineering Corp. (CSCEC)) была образована в 1982 году.

Являясь важным государственным предприятием под руководством администрации Центрального правительства, CSCEC работал активно и во внутренних и во внешних рынках строительной индустрии.

Основной деятельностью компании является бизнес, связанный с недвижимостью. 4. Industrial and Commercial Bank of China

Industrial and Commercial Bank of China — крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в «Большую четвёрку» крупнейших государственных банков Китая (наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank).

Банк был основан в 1984 году, в 2005 году преобразован в акционерную компанию с ограниченной ответственностью.

Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний. 3. China National Petroleum Corporation

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) — крупнейшая китайская нефтегазовая компания. Штаб-квартира — в Пекине.

Компания CNPC была образована 17 сентября 1988 года на основе производственных активов расформированного министерства нефтяной промышленности КНР.

Основной задачей CNPC является организация разведки и разработки нефтегазовых месторождений в стране. 100% капитала компании принадлежит государству. 2. Sinopec Group

Sinopec — китайская интегрированная энергетическая и химическая компания.

Sinopec является крупнейшим импортёром нефти в Китае.

Её добыча оценивается в 38 млн тонн нефти в год. 1. State Grid Corporation of China

State Grid Corporation of China стала компанией с самыми высокими показателями прибыли в Китае, согласно отчету.

Она возглавляет список топ-500 китайских компаний.

Операционный доход достиг 2.4 трлн юаней ($351.4 млрд) в 2017 году.

State Grid Corporation of China (Государственная электросетевая корпорация Китая) — китайская электросетевая компания, являющаяся крупнейшей в данной отрасли в мире.

Компания в большей степени специализируется на строительстве и эксплуатации электрических сетей, как в самом Китае, так и за рубежом (Филиппины, Бразилия).

На внутреннем рынке State Grid обладает монопольным статусом в области транспортировки и реализации электроэнергии.