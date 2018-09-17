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Визит китайцев в Швецию обернулся дипломатическим скандалом
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Визит китайцев в Швецию обернулся дипломатическим скандалом 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Мир24
Дипломатический скандал между КНР и Швецией разразился из-за китайских туристов. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Все началось с того, что китайская семья Зен прибыла в Стокгольм и приехала в один из хостелов за несколько часов до забронированного времени.
Путешественникам разрешили подождать в ветибюле здания, однако затем потребовали покинуть помещение. При этом полицейские насильно вытолкали семью на улицу.
Позднее в Сети появилось видео разборок туристов с хостелом. В ролике мать, отец и сын громко кричат. Спустя некоторое время женщина начала плакать.
В администрации заведения отметили, что семья прибыла за день, а не за несколько часов до назначенного бронирования. Кроме того, туристы начали скандалить и угрожать менеджеру. Из-за этого персонал и вызвал полицию.
Произошедшее вызвало резонанс в КНР. Посольство Китая в Швеции потребовало официальных извинений, подчеркнув, что китайские граждане находились в серьезной опасности.
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