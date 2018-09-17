Визит китайцев в Швецию обернулся дипломатическим скандалом

Дипломатический скандал между КНР и Швецией разразился из-за китайских туристов. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Все началось с того, что китайская семья Зен прибыла в Стокгольм и приехала в один из хостелов за несколько часов до забронированного времени.

Путешественникам разрешили подождать в ветибюле здания, однако затем потребовали покинуть помещение. При этом полицейские насильно вытолкали семью на улицу.

Позднее в Сети появилось видео разборок туристов с хостелом. В ролике мать, отец и сын громко кричат. Спустя некоторое время женщина начала плакать.

В администрации заведения отметили, что семья прибыла за день, а не за несколько часов до назначенного бронирования. Кроме того, туристы начали скандалить и угрожать менеджеру. Из-за этого персонал и вызвал полицию.

Произошедшее вызвало резонанс в КНР. Посольство Китая в Швеции потребовало официальных извинений, подчеркнув, что китайские граждане находились в серьезной опасности.