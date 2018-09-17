На состыковку железных дорог Юга и Севера потребуется время, заявил эксперт

ВЛАДИВОСТОК , 17 сен — РИА Новости . Завершение состыковки железных дорог Южной Кореи через территорию КНДР с Транссибом позволит отправлять не более 15% грузов в Европу, остальное все равно пойдет морем, заявил в интервью РИА Новости участник Восточного экономического форума, член южнокорейского президентского совета по «северному экономическому сотрудничеству» Ли Сон У.

В условиях санкций США против КНДР, Южная Корея пытается реанимировать старый проект «Раджин-Хасан» по доставке по железной дороге из России грузов в город Наджин (в северокорейском произношении Раджин), откуда морем их предполагается отправлять в порты Южной Кореи. Параллельно идет обсуждение возможности пуска поездов через территорию КНДР в Южную Корею.

"Ситуация такова, что во всем мире 85% грузов транспортируются морем, и только 15% — по железной дороге. В частности, дорогостоящие грузы не могут быть отправлены по железной дороге. Потому что дорого. Сколько бы ни было по всему миру железных дорог, все равно 85% грузов пойдут морем, но — в зависимости от характера груза и пункта его назначения — выбор может пасть и на железную дорогу", — пояснил Ли Сон У, вице-президент по логистике Корейского института морского судоходства.

"На состыковку железных дорог Юга и Севера потребуется время, но даже когда это произойдет, больше тех же 15% грузов по ним отправлять будет нельзя. Остальные 85% пойдут морем", — полагает эксперт.

"Юг и Север для сотрудничества друг с другом прежде всего должны не железную дорогу, а порты модернизировать и повышать их прибыльность. Как только это будет сделано, надо улучшать ближайшие к ним железные дороги", — сказал Ли Сон У.

Договор о соединении Транскорейской магистрали с Транссибирской был подписан во Владивостоке около 10 лет назад, но по политическим причинам его выполнение было отложено из-за ухудшения отношений КНДР, США и Южной Кореи на фоне развития северокорейской ядерно-ракетной программы.

В прошлом году к власти в Сеуле пришло демократическое правительство во главе с президентом Мун Чжэ Ином, который уже дважды встретился в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Они, в частности, наметили план восстановления обменов и сотрудничества, в том числе по соединению железных дорог с последующим их выходом на Транссиб.

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