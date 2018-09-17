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Подтверждена гибель двух граждан КНР в Республике Конго при вооруженном налете
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Подтверждена гибель двух граждан КНР в Республике Конго при вооруженном налете 

ИА Синьхуа 11 часов назад
Браззавиль, 17 сентября /Синьхуа/ — Посольство КНР в Республике Конго подтвердило гибель двух китайских граждан в перестрелке, произошедшей вечером 14 сентября в окрестностях Браззавиля.
В ходе расследования Полицейское управление Республики Конго установило, что в день трагедии примерно в 70 км к северу от Браззавиля неизвестные расстреляли автомобиль, направлявшийся в столицу. Из находившихся в машине трое погибли, один получил ранения. Двое жертв нападения — граждане КНР.
По словам полицейских, личности и мотивы нападавших пока не установлены. Расследование продолжается.
После инцидента посол КНР в Республике Конго Ма Фулинь установил контакт с силовыми ведомствами центральноафриканской страны. Тем временем он направил китайским компаниям и экспертам предостережение уделять повышенное внимание сфере безопасности. Кроме того, посольство Китая поддерживает связи с МВД Республики Конго и Интерполом. Дипломатическое представительство требует от конголезских властей в кратчайшие сроки раскрыть преступление и обеспечить безопасность жизни и имущества китайских граждан. —0—
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