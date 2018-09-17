Подтверждена гибель двух граждан КНР в Республике Конго при вооруженном налете

Браззавиль , 17 сентября / Синьхуа / — Посольство КНР в Республике Конго подтвердило гибель двух китайских граждан в перестрелке, произошедшей вечером 14 сентября в окрестностях Браззавиля.

В ходе расследования Полицейское управление Республики Конго установило, что в день трагедии примерно в 70 км к северу от Браззавиля неизвестные расстреляли автомобиль, направлявшийся в столицу. Из находившихся в машине трое погибли, один получил ранения. Двое жертв нападения — граждане КНР.

По словам полицейских, личности и мотивы нападавших пока не установлены. Расследование продолжается.