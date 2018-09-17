Количество иркутских поставщиков рапса в Китай выросло до 11 предприятий

Россельхознадзор включил в реестр поставщиков рапса из Иркутской области КНР еще две организации. Таким образом, поставлять масличную культуру из региона в Китай теперь будут 11 предприятий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, в реестр поставщиков рапса включены ООО «СХ Наследие» и СХ ПАО «Белореченское». Обе компании находятся в Усольском районе.

Поставки рапса из Иркутской области в Китай ведутся с 2016 года. По данным областного минсельхоза, в Приангарье в прошлом году рапс был посеян на площади 13,3 тыс. гектаров, а в 2018 году площади составили 20 тыс. 581 гектар. По примерным оценкам участников рынка, объем экспорта рапса из области в текущем году в Китай и Монголию может составить около 30 тыс. т семян. По данным властей региона, внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Китаем по итогам первого полугодия 2018 года вырос более чем на 50%. В 2017 году товарооборот Иркутской области с Китаем составил почти $4 млрд, увеличившись на 38% по сравнению с 2016 годом.

Фото: wikipedia.org/Petr Kratochvil