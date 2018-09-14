Компанию из Владивостока включили в санкционный список США в отношении КНДР 

Компанией владеет гражданин КНДР.
США расширили санкционный список против КНДР. В него, в частности, были включены две компании, работающие в России и Китае, и один человек.
Речь идёт о китайской компании Yanbian Silverstar Network Technology и расположенной во Владивостоке компании Volasys Silver Star, а также о северокорейском гражданине Чон Сон Хва, который является фактическим главой двух вышеуказанных предприятий. Об этом сообщили в министерстве финансов.
Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что данные меры направлены на то, чтобы закрыть поток незаконных доходов КНДР, поступающих от граждан страны, работающих в сфере информационных технологий. Указываются, что они пользуются подставными компаниями и вымышленными именами. Министерство заморозило собственность объектов новых санкций на территории страны, также запретив вести с ними финансовые операции, передает Всемирное радио KBS.