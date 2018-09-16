За прошедшие 40 лет в Китае создано 375 млн новых рабочих мест

Пекин, 16 сентября / Синьхуа / — В Китае было создано около 375 млн новых рабочих мест за период с начала проведения политики реформ и открытости в 1978 году по 2017 год, сообщили в Государственном статистическом управлении Китая.

Данные показывают, что по состоянию на конец прошлого года общее количество рабочих мест в городах и сельских районах Китая составило 776 млн с приростом на 93 проц. по сравнению с показателем 1978 года.

В частности количество рабочих мест в городах достигло 425 млн к концу 2017 года, увеличившись на 346 проц. против показателя 1978 года.

Скачок в создании рабочих мест сопровождался устойчивым экономическим ростом в стране. За прошедшие 40 лет ежегодный прирост ВВП Китая в среднем составил около 9,5 проц.

При этом за эти десятилетия уровень зарегистрированной безработицы в городских районах удерживался на сравнительно низком уровне. Данные показывают, что безработица составляла менее 3,1 проц. в период с середины 1980-х годов до конца 20-го века, затем она удерживалась на уровне 4,0 — 4,3 проц. В 2017 году этот показатель упал до 3,9 проц.

За первые шесть месяцев 2018 года в китайских городах было создано 7,52 млн новых рабочих мест, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 170 тыс. В конце июня уровень зарегистрированной безработицы в городах страны составил 3,83 проц. -0-