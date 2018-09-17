За годы реформ количество рабочих мест в Китае выросло на 346%

С начала реформы открытости в 1978 году и по 2017 год Китай создал 345 млн рабочих мест.

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, количество рабочих мест в сельских и городских районах Китая в общей сложности достигло 776 млн, что на 93% больше, чем в 1978 году. При этом число рабочих мест в городе из них составляет 425 млн, что на 346% выше, чем в 1978 году, передаёт агентство «Синьхуа»

Скачок в создании рабочих мест сопровождается устойчивым экономическим ростом в стране. За прошедшие 40 лет ежегодный прирост ВВП Китая в среднем составил около 9,7%.

При этом за эти десятилетия уровень зарегистрированной безработицы в городских районах удерживается на низком уровне. В частности, согласно последним данным показатель безработицы в стране упал до 3,8%.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай стал мировым лидером по экономическому развитию за последние 40 лет.

Китай, новости: Китай навсегда обогнал Россию по развитию

О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня