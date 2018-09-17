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За годы реформ количество рабочих мест в Китае выросло на 346%
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За годы реформ количество рабочих мест в Китае выросло на 346% 

Свободная пресса + ещё 2 17 сентября 2018
С начала реформы открытости в 1978 году и по 2017 год Китай создал 345 млн рабочих мест.
Согласно данным Государственного статистического управления КНР, количество рабочих мест в сельских и городских районах Китая в общей сложности достигло 776 млн, что на 93% больше, чем в 1978 году. При этом число рабочих мест в городе из них составляет 425 млн, что на 346% выше, чем в 1978 году, передаёт агентство «Синьхуа».
Скачок в создании рабочих мест сопровождается устойчивым экономическим ростом в стране. За прошедшие 40 лет ежегодный прирост ВВП Китая в среднем составил около 9,7%.
При этом за эти десятилетия уровень зарегистрированной безработицы в городских районах удерживается на низком уровне. В частности, согласно последним данным показатель безработицы в стране упал до 3,8%.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай стал мировым лидером по экономическому развитию за последние 40 лет.
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